Às vésperas do último debate, Biden abre nove pontos de vantagem sobre Trump, aponta pesquisa

Segundo levantamento do The New York Times, o democrata tem a preferência de 50% dos entrevistados

EFE /OLIVIER DOULIERY Oficialmente, a eleição acontece no dia 3 de novembro, mas mais de 30 milhões de pessoas já votaram, segundo estimativas da Universidade da Flórida



Nas vésperas do último debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden abriu nove pontos percentuais de vantagem sobre Donald Trump, concorrente à reeleição norte-americana pelo partido Republicano. Segundo pesquisa de intenção de voto conduzida pelo jornal The New York Times em parceria com a Faculdade de Siena, Biden tem preferência de 50% dos entrevistados, ante 41% de Trump. A sondagem, divulgada duas semanas antes do pleito, mostra que o atual presidente não tem nenhuma vantagem entre os temas abordados na pesquisa. Mesmo em assuntos como confiança econômica, liderança da pandemia e escolha de juízes para a Suprema Corte, Biden se mantém como preferência dos eleitores. A pesquisa também mostra que 72% são a favor de um novo pacote de estímulos fiscais de US$ 2 trilhões, enquanto 21% demonstraram oposição.

O próximo debate entre Joe Biden e Donald Trump acontece nesta quinta-feira, 22, o que acirra ainda mais disputa entre os candidatos. Oficialmente, a eleição acontece no dia 3 de novembro, mas mais de 30 milhões de pessoas já votaram, segundo estimativas da Universidade da Flórida. De acordo com as regras eleitorais norte-americanos, o vencedor do pleito não será necessariamente quem conquistar a maioria dos votos, e sim quem ultrapassar a marca de 270 delegados no Colégio Eleitoral.

*Com Estadão Conteúdo