Irã diz que continuará se defendendo ‘até que agressões de Israel terminem’ e cobra ação da ONU

O embaixador do Irã na Organização das Nações Unidas (ONU), Amir Saeid Iravani, afirmou nesta segunda-feira (16) que seu país continuará se defendendo “de maneira proporcional” diante dos ataques de Israel. “Continuaremos a nos defender até que as agressões de Israel terminem”, disse o diplomata a jornalistas na sede do órgão, em Nova York (EUA).

Iravani acusou Israel de ultrapassar “todas as linhas vermelhas” ao atingir diretamente alvos civis e de infraestrutura crítica dentro do território iraniano. “Hospitais foram atingidos, refinarias de petróleo. Isso não foi acidente. Foi proposital”, afirmou. Segundo ele, a ação militar de Teerã contra Tel Aviv foi uma resposta legítima para “preservar a soberania nacional e a integridade territorial” do Irã.

Apesar do tom firme, o embaixador buscou reforçar que o Irã não deseja uma escalada no conflito, “mas vamos proteger nossa soberania e integridade”. Iravani alertou para os riscos humanitários dos bombardeios israelenses e disse que o vazamento de radiação provocado pelos ataques a usinas nucleares iranianas “foi rapidamente contido”.

O representante iraniano também responsabilizou os Estados Unidos pelos ataques de Israel. Para ele, o Conselho de Segurança da ONU precisa agir diante do cenário “e condenar a agressão e o agressor”, declarou, em referência direta a Israel.

