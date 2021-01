Airbnb cancela reservas em Washington D.C. devido à posse de Biden

As autoridades do país estão pedindo que as pessoas evitem de viajar para a capital, que está em estado de emergência após a invasão ao Capitólio

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Centenas de soldados da Guarda Nacional já estão em Washington D.C. garantindo a segurança do Capitólio



A plataforma de aluguel de temporada Airbnb publicou um comunicado nesta quarta-feira, 13, afirmando que todas as reservas para Washington D.C. durante a semana da posse do presidente eleito Joe Biden serão canceladas. O objetivo seria desestimular as viagens à capital norte-americana, em conformidade com o que as autoridades locais, estatais e federais estão pedindo às pessoas desde a invasão ao Capitólio no último dia 6 por apoiadores do presidente Donald Trump. “Estamos cientes de relatos que surgiram ontem à tarde sobre milícias armadas e grupos de ódio conhecidos que estão tentando viajar para interromper a posse”, acrescentou a empresa.

O Airbnb reiterou que continua trabalhando em garantir que membros de grupos de ódio não façam parte de sua plataforma, que liga proprietários de imóveis a possíveis inquilinos temporários. No mesmo comunicado, a empresa afirmou que está acompanhando as informações da mídia para captar o nome das pessoas confirmadamente envolvidas nos eventos em Washington D.C. “Por meio deste trabalho, identificamos vários indivíduos que estão associados a grupos de ódio conhecidos ou de outra forma envolvidos na atividade criminosa no Capitólio e foram banidos da plataforma Airbnb”, explica nota.

UPDATE: In response to various local, state and federal officials asking people not to travel to Washington, D.C., we are cancelling reservations and preventing new reservations in the Washington, D.C. metro area during Inauguration week. https://t.co/TwadjkJ98p — Airbnb (@Airbnb) January 13, 2021

O Airbnb também esclareceu que as pessoas que tiveram as suas reservas canceladas serão integralmente reembolsadas e que os proprietários dos imóveis que tinham sido alugados receberão a devida recompensação financeira, paga pela própria empresa. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou a declaração de estado de emergência em todo o distrito de Colúmbia, onde fica Washington D.C. De acordo com um comunicado divulgado no site da Casa Branca nesta segunda-feira, 11, a medida tem como objetivo garantir a segurança da capital norte-americana nos dias que antecedem e precedem a posse do presidente eleito Joe Biden, que acontecerá no próximo dia 20. Além da cerimônia ser supervisionada pelo Serviço Secreto e pelo Departamento de Defesa, 10 mil membros da Guarda Nacional, vindos de seis estados diferentes, ajudarão a Polícia do Capitólio nos próximos 30 dias.