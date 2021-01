YouTube apaga vídeo de Donald Trump e proíbe novas postagens por 7 dias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve o seu canal no Youtube suspenso por pelo menos sete dias. A plataforma de vídeos anunciou nesta terça-feira, 12, que a medida disciplinar foi adotada depois que a conta publicou um conteúdo que incitava a violência, o que é proibido pelas regras da empresa. O vídeo em questão foi retirado do ar e não está mais disponível para visualização do público. Além disso, o Youtube impediu que os vídeos de Trump postados anteriormente recebam qualquer comentário de outros usuários. A empresa também destacou que a punição pode ser prorrogada.

“Após uma análise cuidadosa, removemos o novo conteúdo enviado para o canal de Donald Trump no YouTube e emitimos um aviso ao canal por violar nossas políticas de incitamento à violência. O canal não será capaz de enviar novos vídeos ou fazer transmissões ao vivo por pelo menos 7 dias, potencialmente extensíveis. O YouTube também desativou permanentemente os comentários dos vídeos”, informou a assessoria de imprensa do YouTube, que pertence ao Google.

1/ After review, and in light of concerns about the ongoing potential for violence, we removed new content uploaded to Donald J. Trump’s channel for violating our policies. It now has its 1st strike & is temporarily prevented from uploading new content for a *minimum* of 7 days.

