Alckmin aparece perto de líder do Hamas, assassinado horas depois no Irã

Comunicados não deram detalhes sobre como ocorreu a morte e ninguém assumiu a responsabilidade até o momento

Reprodução/AFP O Hamas atribuiu o ataque a Israel



O vice-presidente Geraldo Alckmin estava a poucos metros do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, durante a posse do novo presidente do Irã, Masud Pezeshkian, nesta terça-feira (30). Horas depois da cerimônia com autoridades de diversos países, Ismail foi morto em casa. O Hamas atribuiu o ataque a Israel. Alckmin representou o governo brasileiro na posse do presidente iraniano. O vice-presidente estava a três cadeiras de distância do líder do Hamas. Os dois não chegaram a conversar na cerimônia. A Guarda Revolucionária do Irã confirmou, em um comunicado, um dos guarda-costas de Ismail também foi assassinado na manhã desta terça em Teerã e que está investigando o caso. Os comunicados não deram detalhes sobre como ocorreu a morte e ninguém assumiu a responsabilidade pelo assassinato até o momento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Veja o vídeo: