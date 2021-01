Alemanha detecta primeiro caso da variante brasileira do coronavírus no país

A nova cepa foi levada ao país europeu por um viajante assintomático vindo do Brasil, que testou positivo para um exame PCR após desembarcar no aeroporto de Frankfurt

EFE/EPA/RONALD WITTEK O Aeroporto Internacional de Frankfurt está entre os maiores do mundo e recebe voos de diversos países



A Alemanha anunciou nesta sexta-feira, 22, o primeiro caso de Covid-19 do país provocado pela variante brasileira do coronavírus. De acordo com o estado de Hesse, um viajante assintomático vindo do Brasil aterrissou no aeroporto de Frankfurt na quinta-feira, 21, e acabou testando positivo para a doença através de um exame PCR. Uma análise laboratorial preliminar indicou que se tratava da variação do Sars-Cov-2 detectada pela primeira vez no Brasil. Antes, a Alemanha já tinha reportado os primeiros casos em seu país das outras variantes identificadas recentemente pelo mundo: a do Reino Unido e a da África do Sul, que parecem ter um maior potencial de transmissão. Nesse mesmo dia, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que a nova cepa descoberta em seu país também pode ser 30% mais mortal.

Essa semana, as autoridades alemãs prorrogaram as atuais restrições à vida pública e à atividade econômica, além de terem endurecido algumas medidas para evitar que a propagação do vírus pressione ainda mais o sistema de saúde. Nas últimas 24 horas, a Alemanha registrou 17.862 novos casos de Covid-19 e 859 mortes por complicações da doença. Ao todo, o país acumula 2.106.262 contágios e 50.642 óbitos desde o início da pandemia.

*Com informações da EFE