Alemanha determina vacinação obrigatória contra a Covid-19 para todos os trabalhadores da saúde

Legislação aprovada nesta sexta-feira, 10, também dá autonomia para estados com altas taxas de infecção fecharem bares e restaurantes por conta própria

EFE/EPA/CLEMENS BILAN Com baixa taxa de adesão às vacinas, país tem reforçado medidas para conter a Covid-19



Uma lei aprovada no parlamento alemão nesta sexta-feira, 10, determina a vacinação obrigatória de trabalhadores de hospitais, consultórios e casas de repouso do país europeu até o meio de março. A partir desta data, a apresentação de um comprovante de imunização ou de recuperação da Covid-19 será exigido para funcionários da área como uma medida para tentar poupar os mais vulneráveis da contaminação pela doença. “É absolutamente inaceitável que em estabelecimentos nos quais as pessoas confiam a vida dos seus entes queridos haja gente morrendo desnecessariamente por causa de trabalhadores não vacinados”, afirmou o novo ministro da Saúde do país, Karl Lauterbach, ao defender a obrigatoriedade da vacina diante do Bundestag.

Além da obrigatoriedade do imunizante, a lei tenta fazer a vacina mais acessível à população do país permitindo que ela seja aplicada por veterinários, dentistas e farmacêuticos por um curto período de tempo e permitindo autonomia aos 16 estados para fechar bares e restaurantes, assim como banir eventos em casos de surtos de infecções nas regiões. Esse é um dos primeiros atos relacionados à Covid-19 tomados exclusivamente pelo governo do novo chanceler, Olaf Scholz, que já tinha sinalizado interesse em fazer a vacinação na Alemanha obrigatória. Pouco antes de deixar o cargo, Angela Merkel concordou em implementar uma espécie de “lockdown para não vacinados”, que só permite que as pessoas que não se imunizaram entrem em farmácias e supermercados do país. Temendo a variante Ômicron, a Alemanha tem uma taxa de imunização relativamente baixa se comparada a de outros países europeus, com menos de 70% das pessoas com as duas doses.