Biden parabeniza Olaf Scholz pelo cargo e fala em desenvolver ‘fortes laços’ com Alemanha

Democrata usou as redes sociais para enviar mensagem ao novo chanceler, que tomou cargo de Angela Merkel nesta quarta-feira, 8

EFE/EPA/Alex Edelman / POOL Presidente dos EUA parabenizou Scholz pela vitória



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 8, para parabenizar o novo chanceler alemão, Olaf Scholz, que assumiu o cargo de Angela Merkel, há 16 anos no poder. Na publicação, o democrata afirmou que pretende desenvolver “fortes laços” entre Washington e Berlim. “Parabéns ao novo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. Desejo construir sobre os fortes laços entre nossos países e trabalhar estreitamente juntos para avançarmos nos desafios mundiais de hoje”, postou. Scholz, membro do Partido Social-Democrata alemão, legenda mais votada nas urnas em setembro, conseguiu formar uma coalizão com os verdes e os liberais e formalizou o novo governo nesta quarta-feira. Em seu primeiro discurso, ele elogiou Angela Merkel por “tudo o que ela fez pelo país” e prometeu “um novo começo” para a Alemanha.