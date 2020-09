Alemanha: Merkel pede que cidadãos respeitem restrições para evitar nova quarentena

Merkel fez essas declarações enquanto falava no debate geral e orçamentário do Bundestag (Câmara Baixa alemã), no qual alertou para o “momento difícil” que se aproxima com a chegada do inverno europeu

Andreas Gora/EFE Angela Merkel é a chanceler da Alemanha



A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, pediu nesta quarta-feira, 29, que os cidadãos alemães cumpram as restrições impostas pela crise do novo coronavírus e enfatizou que seu objetivo é “fazer todo o possível para evitar um segundo confinamento”. Merkel fez essas declarações enquanto falava no debate geral e orçamentário do Bundestag (Câmara Baixa alemã), no qual alertou para o “momento difícil” que se aproxima com a chegada do inverno europeu, em que se espera que os casos da Covid-19 continuem aumentando. A chanceler destacou como é “desconfortável” não saber “quando terminará a pandemia” e está convicta de que as sociedades que falarem mais abertamente sobre os riscos do coronavírus sairão mais fortes desta crise. Os orçamentos levaram a Alemanha a assumir dívidas no valor de 96,2 bilhões de euros (cerca de R$ 636 bilhões). “A austeridade orçamentária dos anos anteriores nos permitiu reagir e continuar a ter a dívida mais baixa dos países da OCDE”, disse Merkel.

Merkel destacou os investimentos previstos no sistema de saúde, 4 bilhões de euros até 2026, e o apoio às pessoas mais afetadas pelas consequências econômicas da pandemia, mas acrescentou que nem tudo pode ser resolvido com medidas estatais. “Nosso sistema federativo é forte, acho até que é um dos nossos principais pontos fortes. Tem nos permitido reagir de forma diferente nessa crise, levando em conta as particularidades regionais, mas não é suficiente. Precisamos que a população assuma e aceite as medidas”, disse. “Por isso, é importante que a pandemia seja discutida abertamente, nas famílias, nos locais de trabalho”, acrescentou.

*Com informações da Agência EFE