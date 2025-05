Alemanha prende sírio suspeito de crimes contra a humanidade

Segundo uma fonte, Fahad A. participou de mais de cem interrogatórios durante os quais submeteu os presos a graves atos de violência física, como torturas com eletricidade ou espancamentos com cabo

O Ministério Público Federal alemão anunciou, nesta terça-feira (27), a prisão de um sírio suspeito de tortura e crimes contra a humanidade que remontam à década de 2010, sob o regime do ex-ditador Bashar al-Assad. O cidadão sírio, identificado como Fahad A., foi preso em Pirmasens, na Renânia-Palatinado, uma região do sudoeste da Alemanha. Ele é “suspeito de assassinato, tortura e privação de liberdade constitutivos de crimes contra a humanidade”, declarou o Ministério Público em um comunicado. Entre abril de 2011 e abril de 2012, Fahad A. trabalhou como guarda no centro de detenção de Al Jatib, em Damasco, segundo o comunicado.

A prisão era gerida pela Direção-Geral de Segurança dos serviços de inteligência sírios, responsável por reprimir violentamente os opositores ao regime autoritário de Assad, acrescentou o Ministério Público. Segundo essa fonte, Fahad A. participou de mais de cem interrogatórios durante os quais submeteu os presos a graves atos de violência física, como torturas com eletricidade ou espancamentos com cabos.

O suspeito também perseguia os presos à noite, jogando água fria neles ou obrigando-os a permanecer em posturas incômodas, indicou o Ministério Público. “Por volta de 70 presos morreram em consequência desses maus-tratos e das catastróficas condições de encarceramento”, afirmou. A Alemanha já processou e julgou os autores de crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos fora de seu território, incluindo sírios, em virtude do princípio da jurisdição universal.

