Alemanha reafirma não reconhecimento da Palestina em meio à crise humanitária em Gaza

Declaração acontece em um momento crítico, pois a ONU afirmou que a fome já se instalou na região

EFE/EPA/FILIP SINGER Chanceler Johann Wadephul enfatizou a 'responsabilidade especial' que a Alemanha tem em relação a Israel, mas também reconheceu que a situação em Gaza é alarmante e não pode ser ignorada



Um representante do governo alemão declarou que Berlim não tem a intenção de reconhecer a Palestina como um Estado, argumentando que tal ato poderia comprometer os esforços para alcançar uma solução de dois Estados em conjunto com Israel. Segundo Stefan Kornelius, o reconhecimento da Palestina deve ser uma consequência de um processo de negociação bem-sucedido.

Essa declaração foi feita em um momento crítico, quando a ONU anunciou que a fome já se instalou em Gaza. Tom Fletcher, diretor de ajuda humanitária da do órgão, ressaltou que a crise atual “poderia ter sido evitada” se não houvesse a “obstrução sistemática” por parte de Israel. A situação humanitária na região se agrava a cada dia.

Atualmente, cerca de 75% dos 193 países que compõem a ONU já reconheceram a Palestina como um Estado. O Brasil é um dos países que fazem parte desse grupo, ao lado de nações como Portugal, Espanha, Noruega e Eslovênia, que também se manifestaram em apoio ao reconhecimento em resposta à guerra liderada pelo governo de Benjamin Netanyahu.

O chanceler Johann Wadephul enfatizou a “responsabilidade especial” que a Alemanha tem em relação a Israel, mas também reconheceu que a situação em Gaza é alarmante e não pode ser ignorada. A declaração reflete a complexidade das relações internacionais e a necessidade de um equilíbrio entre apoio a Israel e a preocupação com a crise humanitária em Gaza.

