ONU rebate após Israel negar fome em Gaza: ‘Somos testemunhas de pessoas morrendo’

Após Nações Unidas declararem oficialmente a gravidade da situação alimentar com base nas provas do sistema CIF, o Ministério das Relações Exteriores israelense rejeitou existência de fome extrema no território palestino

Chefe da OMS para os Territórios Palestinos, Rik Peeperkorn (à esquerda); e Gideon Sa'ar, ministro das relações exteriores de israel (à direita)



As agências humanitárias e técnicas da ONU especializadas em saúde e nutrição afirmaram nesta sexta-feira (22) – em resposta à posição de Israel que nega a existência de uma situação de fome severa na Faixa de Gaza – que, para além da solidez dos dados e da independência dos especialistas que os analisaram, a realidade é que foram testemunhas de palestinos morrendo de fome. “Nós, que trabalhamos no terreno, vemos que isso está ocorrendo e temos advertido constantemente a esse respeito. É devastador quando vemos que isso (as mortes) não está acontecendo apenas nos hospitais, mas nas comunidades”, disse por videoconferência a partir de Gaza o chefe do escritório da Organização Mundial da Saúde (OMS) para os Territórios Palestinos, Rik Peeperkorn.

A fome em Gaza foi declarada nesta sexta-feira com base nas provas coletadas e analisadas pelo mais reconhecido sistema internacional independente de segurança alimentar, que é apoiado pelas Nações Unidas e é conhecido como Classificação Integrada da Segurança Alimentar (CIF). Sua conclusão foi que meio milhão de pessoas “enfrentam condições catastróficas caracterizadas por fome, miséria e morte” no norte do enclave e que, em questão de semanas, a fome se estenderá para o centro e o sul, a menos que o governo israelense suspenda o bloqueio que mantém desde março para a entrada de praticamente todos os alimentos e outros artigos essenciais.

As autoridades israelenses se apressaram em rejeitar a existência de uma situação de fome severa em Gaza, classificaram a declaração como “uma campanha fraudulenta” do Hamas e acusaram a CIF de supostamente mudar seus padrões para chegar a essa conclusão, uma acusação que é logo desmentida ao se revisar o documento. O porta-voz de direitos humanos da ONU disse que, para além de qualquer relatório, “estamos sendo testemunhas de como há pessoas que morrem de fome. Isso é inegável”.

Para reforçar o caráter profissional e independente da CIF, o diretor de Segurança Alimentar do Programa Mundial de Alimentos (PMA), Jean Marten Bauer, declarou a jornalistas em Genebra que se trata do “padrão de referência para a análise da segurança alimentar em todo o mundo”. Bauer enfatizou que os indicadores usados para a avaliação foram os mesmos utilizados em outros países onde a fome severa foi declarada no passado: Somália, Sudão do Sul (duas vezes) e Sudão.

“Acho que o que ouvi como objeção é que usamos a circunferência do braço médio como medida de desnutrição em vez da relação peso/altura. Isso é algo que é permitido no protocolo da CIF desde 2019 e é uma medida que foi utilizada em outras declarações de fome”, explicou. O especialista do PMA acrescentou que a CIF “tem um sólido mecanismo de governança, que inclui um comitê de revisão de fome com os principais especialistas em segurança alimentar, nutrição e mortalidade que analisaram os dados”

O Ministério das Relações Exteriores de Israel negou nesta sexta-feira que esteja ocorrendo uma situação de fome severa na província de Gaza, que inclui a capital, e disse que se trata de uma “campanha fraudulenta” do Hamas, apesar de essa terminologia ter sido chancelada por um grupo independente apoiado pela ONU. “A CIF (Classificação Integrada de Fases da Segurança Alimentar) acaba de publicar um relatório fabricado e ‘sob medida’ para a campanha fraudulenta do Hamas”, disse o ministério em um comunicado.

“Todo o documento da CIF é baseado em mentiras do Hamas lavadas por meio de organizações”, acrescentou a diplomacia israelense. Segundo Israel, a CIF – que monitora a fome em todo o mundo e é considerada uma classificação global aceita- reduziu de “30% para 15% apenas para este relatório” o limite de lares no norte de Gaza que enfrentam condições catastróficas de fome.

No entanto, após revisar o documento, a Agência EFE comprovou que Israel mente a esse respeito. Em 15 de agosto, na província de Gaza, 30% dos lares já enfrentavam o mais alto nível de fome “crítica” (fase 5), uma porcentagem que deve aumentar para 35% antes de 15 de setembro. Além disso, de acordo com o relatório, nas próximas semanas também será atingido o limite máximo de fome nas províncias de Deir al Balah (centro) e Khan Younis (sul), já que 25% e 20% dos lares nessas áreas, respectivamente, já atingiram essa faixa.

“A lei da oferta e da demanda não mente; a CIF sim. Todas as previsões da CIF sobre Gaza durante a guerra se mostraram infundadas e completamente falsas”, alegou a pasta de Exteriores isralense. O nível 5 de fome catastrófica, segundo a CIF, significa que as famílias sofrem de uma “escassez extrema de alimentos ou não podem satisfazer outras necessidades básicas”, o que acaba por causar “fome, morte, miséria e desnutrição aguda extremamente críticas”.

