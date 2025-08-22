Jovem Pan > Notícias > Mundo > Netanyahu chama de ‘mentira descarada’ relatório da ONU sobre fome em Gaza

Netanyahu chama de ‘mentira descarada’ relatório da ONU sobre fome em Gaza

Declaração do órgão aconteceu após especialistas alertaram que 500 mil pessoas estavam em uma situação ‘catastrófica’ na região

  • Por Jovem Pan
  • 22/08/2025 13h34 - Atualizado em 22/08/2025 14h20
  • BlueSky
EFE/ABIR SULTAN / POOL benjamin netanyahu Benjamin Netanyahu chamou de 'mentira descarada' a declaração da ONU

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chamou, nesta sexta-feira (22), de “mentira descarada” a declaração de um organismo da ONU que afirma haver fome extrema em algumas áreas de Gaza. “O relatório do IPC é uma mentira descarada”, declarou Netanyahu em um comunicado divulgado por seu gabinete, referindo-se ao documento da Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC), com sede em Roma.

Ele acrescentou que “Israel não tem uma política de fome”, e citou a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza durante a guerra.

ONU declara oficialmente cenário de fome em Gaza

ONU declarou oficialmente nesta sexta (22) um cenário de fome em Gaza, depois que seus especialistas alertaram que 500.000 pessoas estavam em uma situação “catastrófica”. Após meses de advertências sobre a fome no território devastado pela guerra, a Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC) confirmou que uma fome está em curso em Gaza e que deve afetar as áreas de Deir al Balah e Khan Yunis até o final de setembro.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O diretor de ajuda humanitária da ONU, Tom Fletcher, afirmou que a fome em Gaza “poderia ter sido evitada” sem “a obstrução sistemática de Israel”. “Esta é uma fome que poderíamos ter evitado se nos tivessem permitido. Mas os alimentos se acumulam nas fronteiras devido à obstrução sistemática de Israel”, declarou Fletcher, antes de acrescentar que “esta fome nos atormentará a todos”.

*Com informações da AFP
Publicado por Nicolas Robert

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >