Alemanha tem oito aeroportos paralisados devido à greve de funcionários

Estima-se que cerca de 295.000 passageiros foram afetados e mais de 2.300 voos cancelados; trabalhadores pedem melhorias salariais

EFE/EPA/RONALD WITTEK Aviões da Lufthansa em uma pista durante uma greve de alerta do pessoal de terra da companhia aérea alemã Lufthansa no aeroporto internacional de Frankfurt am Main



Greve de funcionários na Alemanha paralisou oito aeroportos no país nesta sexta-feira, 17. Eles exigem melhores salários. A interrupção dos serviços vai durar por 24 horas e foi convocada pelo sindicato Verdi. Mais de 1.300 voo da Lufthansa foram cancelados nos aeroportos de Frankfurt e Munique e centenas de milhares de viajantes foram afetados. A greve afeta os aeroportos das cidades de Bremen, Dortmund, Frankfurt, Hamburgo, Hannover, Munique, Stuttgart e Leipzig. O sindicato disse que a greve teve “fortes repercussões, principalmente em voos domésticos, que vão desde atrasos a cancelamentos ou mesmo a paralisação parcial do tráfego”, afirmou em comunicado. A associação aeroportuária alemã ADV disse que a greve era “totalmente inaceitável” e afetaria cerca de 295.000 passageiros e mais de 2.300 voos no total. “As soluções devem ser encontradas na mesa de negociações e não às custas dos passageiros”, disse o chefe da ADV, Ralph Beisel. Os aeroportos de Frankfurt e Hamburgo pediram aos viajantes que evitassem ir nesta sexta-feira. Em Munique a paralisação vai durar até 1h de sábado (21h de sexta-feira no Brasil) e mais de 700 pousos e decolagens foram afetados, disse Corinna Born, porta-voz da operadora do aeroporto. Em Frankfurt, apenas 12 voos ainda estavam previstos, dos mil programados. “A situação é muito tranquila, quase não há passageiros nos corredores”, disse à Dieter Hulick, porta-voz da operadora Fraport. Os voos para emergências médicas e técnicas e outras rotas no âmbito da Conferência de Segurança de Munique, que começa nesta sexta-feira, não serão afetados.

*Com informações da AFP