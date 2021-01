Alemanha terá lockdown ainda mais rígido até o final de janeiro

A primeira-ministra Angela Merkel justificou a decisão citando a mutação do novo coronavírus detectada no Reino Unido e a sobrecarga do sistema de saúde alemão com os casos de Covid-19

EFE/EPA/Andreas Gora / POOL Angela Merkel discutiu as novas medidas em uma videoconferência de cinco horas com os governos regionais



A Alemanha prorrogou o seu lockdown para conter a disseminação do novo coronavírus até 31 de janeiro, sendo que algumas restrições se tornaram ainda mais rígidas. Além das escolas e dos comércios não essenciais continuarem fechados, o governo decidiu limitar as reuniões privadas, que a partir de agora só poderão incluir uma pessoa que não more na residência em questão. Também ficou determinado que, pela primeira vez, os cidadãos terão seus direitos de mobilidade reduzidos: em áreas onde há mais de 200 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes em sete dias, o movimento das pessoas será limitado a um raio de 15 quilômetros das suas residências. O novo pacote de medidas foi negociado durante uma videoconferência de mais de cinco horas entre a primeira-ministra Angela Merkel e os chefes dos 16 governos regionais do país.

Durante coletiva de imprensa, Angela Merkel apontou, como razões para esta série de medidas, a mutação do coronavírus detectada no Reino Unido, aparentemente mais infecciosa, e o estado “muito, muito próximo do limite” do sistema de saúde alemão. A chanceler reconheceu que a decisão de manter as escolas fechadas, com ensino a distância, até o final de janeiro é uma medida “dura” para as famílias, mas necessária para reduzir os contatos interpessoais. Nesta terça-feira, 5, a Alemanha registrou 11.897 novos casos de Covid-19 e 944 mortes, o terceiro número mais elevado já registrado.

*Com informações da EFE