Reino Unido bate recorde e registra 60 mil casos de Covid-19 em 24 horas

O Ministério da Saúde do país também informou que, no mesmo período, foram registradas 830 mortes causadas pela doença

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA - 05/01/2021 País decretou um novo lockdown para frear o avanço da doença



O Reino Unido registrou, nesta terça-feira, 5, 60.916 novos casos de Covid-19, fazendo com que o país quebrasse o recorde de maior número de infecções diárias no país desde o início da pandemia, de acordo com dados oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde britânico. Além disso, a pasta também informou que entre ontem e hoje foram registradas 830 mortes por Covid-19. Os números foram divulgados no mesmo dia em que a Inglaterra passou por novo confinamento total – o terceiro -, com escolas fechadas e rigorosas restrições que proíbem as pessoas de sair de casa, a menos que por uma série limitada de razões, como a compra de produtos essenciais ou para a prática de exercícios.

Desde o início da pandemia, o Reino Unido registrou 82.624 vítimas relacionadas à doença e a disseminação do vírus se acelerou notadamente nas últimas semanas devido ao surgimento de uma nova cepa, muito mais transmissível. O aumento do número de pessoas infectadas continua, como revelou hoje o ministro de Gabinete, Michael Gove, em declarações aos meios de comunicação locais, onde afirmou que é muito provável que os controles em vigor para conter a pandemia continuem a ser aplicados em março. O Reino Unido intensificou seu programa nacional de vacinação nesta semana, com a introdução ontem de uma segunda vacina, a desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca, que se junta à da Pfizer/BioNTech.

*Com informações da EFE