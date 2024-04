Assento do piloto mexeu ‘sem querer’ e fez Boeing da Latam cair 120 metros, aponta investigação

O jornal The Wall Street Journal apontou em março que poderia ter sido causado pelo esbarrão de uma comissária. A investigação completa ainda não tem prazo para ser concluída. No mesmo mês, como medida de precaução, a Boeing pediu a todas as operadoras do modelo 787 Dreamliner, o envolvido no incidente, para inspecionarem os botões de assento da cabine dos pilotos. No momento, estão sendo analisados os dados da caixa-preta, com os gravadores de voz e de voo. A Boeing, fabricante do avião, será ouvida. A Latam também não comentou as conclusões do relatório preliminar.