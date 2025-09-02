Jovem Pan > Notícias > Mundo > Aliado de Trump reage a declarações de Moraes sobre tentativa de golpe de Estado

Aliado de Trump reage a declarações de Moraes sobre tentativa de golpe de Estado

Manifestação de Miller foi divulgada em sua conta na rede social X, onde ele reiterou a posição dos Estados Unidos sobre não estabelecer diálogos com grupos que promovem atos terroristas

  • Por da Redação
  • 02/09/2025 23h48
Reprodução trump e empresário Jason Miller Empresário Jason Miller, foi conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

Jason Miller, aliado do presidente Donald Trump, se manifestou em relação às declarações do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante o julgamento referente à tentativa de golpe de Estado ocorrida em 2022. Em sua fala, Moraes enfatizou que a soberania do Brasil “jamais será negociada”, o que provocou a reação de Miller.

Em resposta, Miller aludiu à postura dos Estados Unidos em situações semelhantes. O julgamento em questão envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete militares, que são acusados de participação na tentativa de desestabilização do governo.

A manifestação de Miller foi divulgada em sua conta na rede social X, onde ele reiterou a posição dos Estados Unidos sobre não estabelecer diálogos com grupos que promovem atos terroristas. Essa declaração reflete a tensão política que ainda persiste em torno dos eventos de 2022. O caso continua a ser um ponto de discussão acalorada no Brasil, com repercussões que vão além do tribunal.

Publicado por Sarah Paula
*Reportagem produzida com auxílio de IA

