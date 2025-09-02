Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump diz que 11 ‘narcoterroristas’ morreram em ataque a embarcação que transportava drogas no no Caribe

Trump diz que 11 ‘narcoterroristas’ morreram em ataque a embarcação que transportava drogas no no Caribe

Republicano disse que a Organização Terrorista Estrangeira, operando sob o controle de Nicolás Maduro, foi responsável por assassinatos em massa

  • Por Jovem Pan
  • 02/09/2025 20h09
Reprodução/TruthSocial/DonaldTrump ataque a embarcação no caribe Ataque a embarcação no Caribe

O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira (2) que 11 “narcoterroristas” morreram em um ataque no Caribe contra uma embarcação que, segundo as forças americanas na região, transportava drogas. O “ataque cinético” ocorreu enquanto os traficantes do grupo Tren de Aragua se encontravam em águas internacionais, disse Trump em sua rede social Truth Social, e acrescentou: “O ataque resultou em 11 terroristas mortos em ação”.

“No início desta manhã, sob minhas ordens, as Forças Militares dos EUA realizaram um ataque cinético contra narcoterroristas identificados positivamente no Trem de Aragua, na área de responsabilidade do SOUTHCOM”, escreveu Trump em sua rede social. “A TDA é uma Organização Terrorista Estrangeira, operando sob o controle de Nicolás Maduro, responsável por assassinatos em massa, tráfico de drogas, tráfico sexual e atos de violência e terror nos Estados Unidos e no Hemisfério Ocidental”, acrescentou o republicano, acrescentando que “nenhum membro das Forças Armadas dos EUA foi ferido neste ataque”.

*Com informações da AFP
Publicado por Sarah Paula

