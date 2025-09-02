Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump afirma que Brasil, China e Índia ‘matam’ os EUA com tantas tarifas que aplicam

Trump afirma que Brasil, China e Índia ‘matam’ os EUA com tantas tarifas que aplicam

Republicano ainda mencionou que as ações estão caindo hoje por conta do ‘medo’ da decisão sobre a ilegalidade das taxas ser mantida

  • Por Jovem Pan
  • 02/09/2025 18h56
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Donald Trump 'Sem a aplicação das tarifas, o país não teria fechado metade dos acordos comerciais que fechou até o momento'

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que Brasil, China e Índia, “matam” os Estados Unidos com a “alta quantidade” de tarifas que aplicam sobre o país. Em entrevista ao apresentador Scott Jennings, o republicano defendeu a aplicação de sobretaxas pois, sem elas, “somos um país completamente diferente”.

“Sem a aplicação das tarifas, o país não teria fechado metade dos acordos comerciais que fechou até o momento”, acrescentou Trump. “Será um desastre econômico para o país se não revertemos a decisão judicial sobre tarifas. Elas não serão afetadas até que a Suprema Corte tome uma decisão sobre o assunto”, pontuou.

Trump ainda mencionou que as ações estão caindo hoje por conta do “medo” da decisão sobre a ilegalidade de tarifas ser mantida. Pouco depois, o presidente dos EUA disse que o mercado de ações caía diante da “grande incerteza” sobre o assunto. O sentimento de cautela desta terça-feira, no entanto, foi marcado pela alta de rendimentos soberanos nas principais economias desenvolvidas globais.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Souza

