Almoço com o magnata Warren Buffett é leiloado por US$ 19 milhões nos EUA

Comprador terá o direito de levar até sete convidados para o encontro, que acontecerá em Nova York

EFE/LAURENT GILLIERON/ARCHIVO Encontro com Warren Buffett acontecerá em Nova York; dinheiro será doado a ONG



Em um lance final de US$ 19 milhões (R$ 97,4 milhões), um almoço com o magnata americano Warren Buffett, que fez fortuna no mercado de ações, foi arrebatado no leilão beneficente em prol da ONG Glide, que ajuda pessoas de baixa renda. O lance foi dado na noite de sexta-feira, 17, em San Francisco, nos Estados Unidos, e foi um recorde nos leilões anuais promovidos pela organização não governamental, em parceria com a companhia eletrônica eBay. “O vencedor decidiu permanecer no anonimato”, divulgou a ONG, por meio de um comunicado. O almoço com Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, foi colocado em leilão por preço inicial de US$ 25 mil (R$ 128 mil). O comprador poderá levar até sete convidados para o encontro, em um conhecido restaurante de Nova York. O montante será utilizado para financiar o trabalho da Glide, que ajuda milhares de pessoas sem-teto. A ONG começou a leiloar encontros com o empresário, presidente da Berkshire Hathaway, em 2000 e, desde então, conseguiu arrecadar mais de US$ 53 milhões (R$ 271,9 milhões).

*Com informações da EFE.