Alto Comissário da ONU estima que um milhão de ucranianos deixaram o país

Em 24 horas, a estimativa da ONU é que mais de 200 mil pessoas saíram do território de Zelensky

Wojtek RADWANSKI / AFP Número de refugiados ucranianos têm subido muito nas últimas horas



O alto comissário da Organização das Nações Unidas (ONU), Filippo Grandi, anunciou em sua página oficial do Twitter que o número de refugiados ucranianos é de um milhão em sete dias. Em um texto curto ele pede que a guerra acabe para poupar a vida dos outros milhões de cidadãos. “Em apenas sete dias, assistimos ao êxodo de um milhão de refugiados da Ucrânia para os países vizinhos. Para muitos outros milhões, dentro da Ucrânia, é hora de as armas silenciarem, para que a assistência humanitária que salva vidas possa ser fornecida”, escreveu Filippo. Em nota no início desta quarta-feira, 2, a ONU tinha divulgado o número de 200 mil refugiados em 24 horas. Ao todo eram 874 mil que deixaram suas casas no país atacado pela Rússia. Os principais países que têm recebido os refugiados são a Polônia, Hungria, Moldávia, Romênia, Eslováquia e República Tcheca.