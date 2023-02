Aluno é preso nos EUA após espancar professora que confiscou seu videogame

Episódio de violência aconteceu durante a semana no colégio Matanzas High School, na Flórida; a educadora foi atingida por chutes e socos e ficou inconsciente

Reprodução / Twitter @MrAndyNgo Aluno espanca professora no colégio Matanzas High School, no condado de Flagler, na Flórida



Um jovem de 17 anos foi preso na Flórida, Estados Unidos, por espancar uma professora de sua escola até deixá-la inconsciente. Segundo informações da imprensa local, divulgadas neste sábado, 25, o episódio de violência aconteceu na terça-feira, 21, depois que a tutora retirou o videogame do estudante durante uma aula. As câmeras de segurança da Matanzas High School, no condado de Flagler, registraram o espancamento que aconteceu no corredor do colégio. Na gravação, que repercutiu nas redes sociais, é possível ver que o aluno se aproximando e empurrando a professora com força, fazendo com que ela já caia inconsciente no chão. O estudante continua agredindo a mulher com seguidos socos até que pessoas se aproximam e o afastam. Após o espancamento, segundo informações da polícia, ele cuspiu na vítima e ameaçou matá-la. Por questões de privacidade, a escola não informou o estado de saúde da professora, que foi encaminhada a um hospital. O jovem foi internado em uma instituição para menores delinquentes e deve ser processado por agressão qualificada. O xerife do condado de Flagler, Rick Staly, disse em declarações à emissora “WESH”, de Orlando, que “poderia ter sido um homicídio”. “Quando você empurra as pessoas assim e elas batem com a cabeça, nunca se sabe o resultado”, alertou.

A 17-year-old student at Matanzas High School in Palm Coast was arrested for allegedly knocking a teacher's aide unconscious after she took away his #Nintendo Switch video game.pic.twitter.com/q2Glg3HEka — No Jumper (@nojumper) February 24, 2023

*Com informações da EFE