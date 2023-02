Novo terremoto de 5,3 graus causa pânico em província da Turquia

Epicentro foi localizado em Bor, município que fica a 200 quilômetros das áreas devastadas pelos tremores de 7,8 e 7,6 graus do último dia 6

Cuma Sari / Anadolu Agency Cuma Sari / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP Prédios foram distribuídos na Turquia e na Síria após forte terremoto ocorrido em 6 de fevereiro



Um novo terremoto de 5,3 graus de magnitude que atingiu o centro-sul da Turquia neste sábado, 25, causou pânico a moradores da província de Nigde. O sismo ocorreu às 13h27 no horário local, por volta das 7h27 de Brasília, e também foi sentido em várias localidades vizinhas, segundo informações da imprensa turca, embora ainda não haja informações sobre possíveis danos ou vítimas. De acordo com dados do observatório sismográfico turco Kandilli, o epicentro do tremor aconteceu em Bor, município cerca de dez quilômetros a sudoeste da capital provincial de Nigde, cidade de 230 mil habitantes no sul da Capadócia. A região fica cerca de 200 quilômetros das áreas devastadas pelos terremotos de 7,8 e 7,6 graus do último dia 6, que deixaram mais cerca de 50 mil mortos e quase dois milhões de desabrigados. O geofísico Okan Tüysüz explicou à emissora “NTV” que os tremores mais fortes podem ter causado um reajuste de várias placas tectônicas que agora se manifestam em terremotos moderados em áreas vizinhas, o que não sugere, no entanto, a possibilidade de um novo desastre de maior magnitude.

*Com informações da EFE