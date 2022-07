Americana ganha na loteria, não aceita ficar com prêmio sozinha e divide com desconhecidos

Crystal Dunn arrecadou US$ 146.351 (R$ 799 mil), comprou vales-presentes e distribuiu para pessoas em um mercado local

Divulgação/Loteria do Kentucky

Uma americana ganhou sozinha no início de julho o prêmio acumulado da Loteria do Kentucky. Identificada como Crystal Dunn, 42 anos, mãe solteira de três filhos e moradora de Louisville, Estados Unidos, apostou US$ 20 (R$ 109) online e ganhou US$ 146.351 (R$ 799 mil). Apesar de ter sido a única vencedora, ela não quis ficar com todo o dinheiro e dividiu com desconhecidos. Ela comprou 20 vales-presentes no valor de US$ 100 e entregou aleatoriamente para pessoas que estavam no mercado. “Muitas pessoas ficaram incrédulas”, disse Dunn em entrevista ao The Washington Post. Ela explicou que a motivação para compartilhar o prêmio foi porque sabe o que é enfrentar situações financeiras difíceis. A mulher passou por necessidades durante a infância e adolescência Aos 9 ela passou a viver em lares adotivos e aos 16 fugiu. Ela conseguiu se formar em uma faculdade e ingressar em uma empresa de seguros onde trabalha até hoje. Também em entrevista ao jornal britânico, os funcionários da Loteria do Kentucky ficaram comovidos com a atitude. “Para a maioria, não são as coisas materiais que lhe trouxeram mais alegria, mas o que eles foram capazes de fazer por outras pessoas”, afirmou Chip Polston, vice-chefe de comunicações.