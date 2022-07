‘Queriam que meu pai desse um cacete no Cartolouco’, diz MC Gui sobre reação do público ao fim da briga

Em entrevista ao Pânico, cantor falou sobre participação dos pais no reality show e revelou detalhes sobre o encontro, que aconteceu em um estádio de futebol

Jovem Pan News Cantor deu detalhes sobre a reconciliação do pai com o influenciador



Autor de hits como “O Bonde Passou” e “Sonhar“, o cantor MC Gui viveu uma série de polêmicas nos últimos anos. A mais recente delas envolveu a participação de seus pais, Claudia Baronesa e Rogério Alves, no reality show Power Couple, da TV Record. Os pais do MC se envolveram em uma briga com o influenciador Cartolouco e desistiram da participação no programa. Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, o cantor revelou que Cartolouco e seu pai se encontraram pessoalmente após o fim do programa e que o influenciador pediu desculpas para Rogério. “Meus pais participaram o reality e teve treta com o Cartolouco. Meu pai encontrou o Cartolouco, estava eu e meu pai no estádio, e o Cartolouco ficou fazendo coração, pedindo desculpa. Depois ele subiu lá e pediu desculpa. Meu pai é um homem de 45 anos e eu acredito que ele faria exatamente o que ele fez, que foi aceitar o perdão da pessoa que o deixou triste. Mas as pessoas na internet queriam que meu pai desse um cacete nele.”, afirmou MC Gui.

Antes de divulgar detalhes do encontro, o cantor disse acreditar que as pessoas preferem ver briga do que paz e que a internet colabora com isso ao amplificar os atritos. “A internet generaliza e as pessoas também gostam (de briga), elas não querem ver paz. Se você briga com a pessoa e depois faz as pazes, as pessoas não querem – sem generalizar – (paz), querem ver o circo pegar fogo”, afirmou Gui. Por fim, o cantor também falou sobre sua participação no reality show A Fazenda, dizendo que foi difícil, mas que o saldo final foi positivo para seu amadurecimento. “É uma das experiências que eu tive na minha vida que foi ‘punk’. Mas traz muitas coisas boas. Com seus erros e acertos você cresce muito”< concluiu.

Confira o programa na íntegra: