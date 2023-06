Americano digita endereço errado no GPS e é preso com 181 quilos de maconha na fronteira do Canadá

Com o suspeito, também foi apreendido pelas autoridades canadenses US$ 602.985 (R$ 2.968.495) em espécie

Um americano foi preso no Canadá depois que um erro de GPS o levou a um posto de fronteira do país. Com ele, foram apreendidos 181 quilos de maconha. O caso aconteceu em 2 de maio. Andrew Lee Toppenberg, de 60 anos, foi preso por agentes de fronteira canadenses quando entrou por engano no país sem passaporte e transportando a carga avaliada em pouco mais de US$ 500 mil (R$ 2,4 milhões). O erro custou caro a Toppenberg, que também teve US$ 602.985 (R$ 2.968.495) em espécie apreendidos pelas autoridades canadenses. A Polícia Montada do Canadá informou nesta segunda-feira, 5, que Toppenberg se equivocou ao digitar no GPS de seu veículo o destino, Niagara Falls, nos Estados Unidos. Em vez disso, selecionou a cidade homônima do outro lado das famosas Cataratas do Niágara, em território canadense. O americano atravessou a ponte sobre o rio Niágara, na fronteira entre EUA e Canadá, onde acabou diante de agentes de fronteira canadenses sem poder dar meia-volta. Quando os agentes perceberam que Toppenberg não tinha passaporte para entrar no país, realizaram uma inspeção detalhada do veículo e encontraram a maconha e o dinheiro. Os policiais descobriram a maconha dividida em pacotes selados a vácuo e distribuída por todo o veículo. Embora o consumo de maconha seja legal no Canadá, a importação não autorizada da droga é crime. Toppenberg foi ouvido por um juiz canadense na segunda-feira, que ordenou que ele permanecesse sob custódia até uma próxima audiência no tribunal, sob a acusação de posse de maconha com intenção de distribuir, importação não autorizada de maconha e posse de dinheiro obtido ilegalmente.

*Com informações da EFE.