Torcedores tentam invadir sede do Vasco após goleada do Flamengo

Rojões foram disparados na entrada de São Januário após a partida desta segunda-feira

Reprodução/ twitter @cavalinhovasco Torcedores disparam contra a entrada de São Januário nesta segunda-feira



A noite foi tensa em São Januário. Após o Vasco perder para o Flamengo por 4 a 1, no Maracanã, torcedores insatisfeitos foram até a sede do clube Cruz Maltino e soltaram rojões em direção à entrada. Muitos fogos podem ser vistos em filmagens compartilhadas nas redes sociais. Em nota, o Vasco lamentou o ocorrido. “O Vasco da Gama lamenta profundamente a depredação do Estádio de São Januário na noite da última segunda-feira. O clube compreende a insatisfação de seus torcedores e entende que os resultados em campo estão aquém do esperado, mas é absolutamente injustificável que um símbolo de todos os cruzmaltinos seja destruído. O Vasco já acionou as autoridades para evitar que episódios como esse voltem a se repetir e que os culpados sejam identificados”. Torcedores não estão satisfeitos com o desempenho do time e pedem a saída da 777 Partners, empresa que administra a SAF do clube. Após nove rodadas, o Vasco é o vice-lanterna do Brasileirão com 6 pontos.

https://twitter.com/DoentesPFutebol/status/1665933239314202625