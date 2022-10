Americanos vencem Nobel de Economia por pesquisa sobre o papel e a vulnerabilidade dos bancos

Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig foram anunciados como vencedores do prêmio nesta segunda-feira, 10; trabalhos falaram sobre a atuação das instituições durante crises financeiras

Anders WIKLUND / TT NEWS AGENCY / AFP Comitê que escolheu os homenageados afirmou que 'análises foram de grande importância prática na regulação dos mercados financeiros e no enfrentamento de crises'



Os americanos Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig ganharam o Prêmio Nobel de Economia nesta segunda-feira, 10, por suas contribuições na explicação do papel dos bancos na economia. Segundo o júri, o trabalho dos vencedores melhorou “significativamente nossa compreensão do papel dos bancos na economia, particularmente durante crises financeiras, bem como a forma de regular os mercados financeiros”. “Suas análises foram de grande importância prática na regulação dos mercados financeiros e no enfrentamento de crises”, acrescentou o comitê. Bernanke foi presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) entre 2006 e 2014, enfrentando a crise financeira de 2008 e foi reconhecido por sua análise sobre a Grande Depressão da década de 1930. Diamond, que é professor da Universidade de Chicago, e Dybvig, acadêmico da Washington University em St. Louis, foram premiados por mostrarem “”como a oferta bancária é uma ótima solução” para canalizar a poupança para investimentos, agindo como um intermediário. Juntos, os acadêmicos analisaram como as instituições são vulneráveis durante crises bancárias. “Os conhecimentos dos ganhadores melhoraram a nossa capacidade de evitar crises sérias e resgates caros”, disse o presidente do Comitê do Prêmio de Economia, Tore Ellingsen.

*Com informações da AFP