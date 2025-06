Âncora iraniana vira símbolo de resistência após ataque de Israel durante transmissão ao vivo

Sahar Emami foi surpreendida por explosões, e em meio ao caos, ela descreveu o som como sendo do ‘agressor atacando nossa pátria’ e manteve a transmissão

Photo by IRINN / AFP Imagem tirada de uma filmagem transmitida pela emissora de notícias iraniana IRINN em 16 de junho de 2025 mostra uma repórter gesticulando enquanto apresenta a notícia segundos antes de uma forte explosão



Durante uma transmissão ao vivo em Teerã, a âncora da TV estatal iraniana, Sahar Emami, foi surpreendida por explosões. Em meio ao caos, ela descreveu o som como sendo do “agressor atacando nossa pátria” e manteve a transmissão mesmo após uma segunda explosão. Sua coragem e resiliência a transformaram em um ícone de resistência, sendo carinhosamente chamada de “leoa iraniana” por muitos. Pouco tempo depois, Emami apareceu novamente ao vivo, desta vez de um estúdio diferente, enquanto imagens de fumaça e chamas na sede da TV eram exibidas. O presidente Masoud Pezeshkian e outros membros do governo a parabenizaram, fazendo comparações com heroínas da literatura persa. Em sua homenagem, um mural foi criado em Teerã, evocando sentimentos nacionalistas e referências culturais.

Com 40 anos e formação em engenharia agrícola, Emami começou sua carreira na Irib em 2008, ganhando notoriedade com o programa de atualidades Pishkhan Khabar. Apesar das críticas direcionadas à Irib por sua cobertura tendenciosa, sua bravura ressoou até mesmo entre aqueles que são críticos do regime, inspirando um sentimento de admiração. Enquanto isso, o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, fez um apelo aos iranianos para que se levantem contra o regime do aiatolá Ali Khamenei. No entanto, até o momento, não houve manifestações significativas contra o governo. O ataque à sede da Irib resultou na morte de três pessoas, incluindo um produtor de notícias, e Emami destacou que o ataque foi uma afronta à liberdade de expressão e às vozes dos oprimidos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA