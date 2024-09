Andriy Sibiga é nomeado novo ministro das Relações Exteriores da Ucrânia

A nomeação de Sibiga para substituir Kuleba é a primeira de uma dúzia de mudanças no governo propostas pelo grupo parlamentar do partido Sluga Narodu, que goza de uma maioria confortável na Rada

O ex-diplomata Andriy Sibiga, que foi vice-chefe do gabinete do presidente Volodmir Zelenski, foi confirmado pela Rada Suprema (Parlamento ucraniano) como novo ministro das Relações Exteriores, substituindo Dmytro Kuleba, no âmbito da maior reestruturação governamental empreendida pela Ucrânia desde o início da guerra. Sibiga foi proposto para o cargo pelo partido de Zelenski, o Sluga Narodu (Servo do Povo), e sua nomeação como novo chefe da diplomacia ucraniana foi endossada por 258 deputados dos 315 presentes, conforme relatou em sua conta no Telegram o legislador Yaroslav Zheleznyak.

A nomeação de Sibiga para substituir Kuleba é a primeira de uma dúzia de mudanças no governo propostas pelo grupo parlamentar do Sluga Narodu, que goza de uma maioria confortável na Rada. A Câmara deverá aprovar ainda nesta quinta-feira as demais indicações de novos ministros, que incluem, entre outras alterações, a nomeação da até então primeira vice-ministra de Integração Europeia, Olha Stefanishyna, como nova titular de Justiça em substituição de Denys Maliuska, cuja demissão foi aceita na quarta-feira pelo Parlamento.

Outra mudança nas principais pastas deve ocorrer no Ministério das Indústrias Estratégicas. Seu titular anterior, Oleksandr Kamishin, demitiu-se e irá agora trabalhar para continuar a desenvolver a produção militar ucraniana dentro do gabinete presidencial. A indicação do Sluga Narodu para substituir Kamishin é Herman Smetanin, que até agora era diretor geral da empresa pública de armas Ukroboronprom.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte