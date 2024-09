Putin diz ‘apoiar’ Kamala Harris contra Trump em corrida presidencial dos EUA

O líder do Kremlin havia dito no início deste ano, antes de o presidente Joe Biden se retirar da corrida, que o preferia a Trump porque Biden era um político ‘à moda antiga’ mais previsível

EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / PISCINA KREMLIN O comentário, feito em um fórum econômico na cidade russa de Vladivostok, acontece um dia depois de Washington acusar novamente Moscou de interferência nas eleições presidenciais



O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira (5) que “apoia” a candidata da democrata Kamala Harris nas eleições presidenciais americanas de novembro, onde a atual vice-presidente enfrentará o republicano Donald Trump, Em um comentário aparentemente irônico. Citando seu riso “contagiante” como uma razão para preferi-la a Donald Trump, Putin disse: “Joe Biden recomendou aos seus eleitores que apoiassem Harris, por isso iremos apoiá-la também”. O comentário, feito em um fórum econômico na cidade russa de Vladivostok, acontece um dia depois de Washington acusar novamente Moscou de interferência nas eleições presidenciais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O líder do Kremlin havia dito no início deste ano, antes de o presidente Joe Biden se retirar da corrida — também com aparente ironia – que o preferia a Trump porque Biden era um político “à moda antiga” mais previsível. “Ela ri de forma tão expressiva e contagiante que isso significa que está tudo bem com ela”, disse Putin, acrescentando que talvez isso significasse que ela se absteria de impor mais sanções contra a Rússia.

Na quarta-feira (4) autoridades americanas anunciaram um amplo esforço para reprimir as campanhas de influência russas nas eleições de 2024, enquanto tentam coibir o uso da mídia estatal e de sites de notícias falsas pelo Kremlin para influenciar os eleitores americanos. As ações incluem sanções, indiciamentos e apreensão de domínios da web que, segundo autoridades americanas, o Kremlin usa para espalhar propaganda e desinformação sobre a Ucrânia.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte