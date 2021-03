Ao menos 8 pessoas são esfaqueadas em ataque terrorista na Suécia

A polícia conseguiu atirar e prender o autor do crime, que seria um jovem de cerca de 20 anos; nenhuma morte foi reportada até o momento

Reprodução Twitter SIB_Blog A Polícia da Suécia classificou o incidente como terrorismo e cercou a área da investigação



A Polícia da Suécia está tratando como terrorismo um ataque que deixou oito pessoas feridas por esfaqueamento na cidade de Vetlanda nesta quarta-feira, 3. De acordo com o jornal sueco The Local, os agentes chegaram ao local logo após receberem as primeiras ligações de emergência. Pouco depois, o suspeito foi baleado e preso pela polícia, que horas depois anunciou a suspeita de terrorismo e afirmou que a situação já estava sob controle, descartando a possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas no crime. Ainda assim, algumas áreas foram isoladas enquanto a investigação continua na cidade de Vetlanda, que possui cerca de 14 mil habitantes. A Suécia foi alvo de um ataque terrorista em 2017, quando cinco pessoas morreram atropeladas por um carro que invadiu uma zona comercial exclusiva para pedestres no centro da capital Estocolmo.