Ao menos cinco deputados argentinos são hospitalizados após confronto entre policiais e manifestantes

Incidente ocorreu no momento em que o Senado estava analisando um projeto Legislativo proposto por Milei

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Homem é visto durante confrontos entre a polícia e pessoas que protestam contra as extremidades do Senado



Deputados que participavam de uma manifestação contra a Lei de Bases do governo do presidente da Argentina, Javier Milei, debatida no Senado nesta quarta-feira (12), foram hospitalizados depois de serem atingidos por spray de pimenta usado pela polícia para interromper o protesto, realizado na frente do Congresso do país. Ao todo, cinco deputados peronistas – Eduardo Valdés, Carlos Castagnetto, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Carolina Yutrovic e Luis Basterra – relataram ter sido agredidos e atingidos por gás pelas forças de segurança. O incidente ocorreu no momento em que o Senado estava analisando um projeto legislativo que contempla uma profunda reestruturação do Estado argentino para promover um modelo econômico liberal. Todos eles tiveram que ser levados ao Hospital Oftalmológico Santa Lucia, em Buenos Aires, onde alguns deles deram entrada com convulsões e irritações no rosto. Um dos deputados teve que ser levado em uma maca.

Milhares de ativistas de organizações sociais, políticas e sindicais se reuniram no início da manhã no Congresso para expressar rejeição à Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos, projeto considerado carro-chefe do governo de Javier Milei e que recebeu sinal verde na Câmara dos Deputados. Membros da força de infantaria da polícia enfrentaram um grupo de manifestantes encapuzados que atiraram pedras, garrafas e coquetéis molotov contra eles. A tropa de choque recorreu ao uso de jatos d’água, gás lacrimogêneo e batalhão motorizado.

*Com informações da EFE