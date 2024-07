Aos gritos de ‘liberdade’, centenas de pessoas protestam contra reeleição de Maduro em Caracas

Manifestantes, em sua maioria jovens, empunhavam bandeiras e panelas, e entoavam slogans como ‘Este governo vai cair’; protestos ocorreram em áreas populares da capital venezuelana

Centenas de pessoas saíram às ruas nesta segunda-feira (29) em bairros populares de Caracas para protestar contra a reeleição do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Os protestos ocorreram em áreas como a favela de Petare, a maior da capital, e em Catia, outro bairro popular. Os manifestantes, em sua maioria jovens, empunhavam bandeiras, panelas e instrumentos de percussão, e entoavam slogans como “Este governo vai cair” e “Entregue o poder já”. Além disso, queimaram cartazes com a imagem de Maduro e repetiram o lema da oposição: “Liberdade, liberdade!”. A oposição venezuelana e diversos países, incluindo Argentina, Colômbia e Estados Unidos, não reconheceram a reeleição de Maduro, alegando fraude nas eleições presidenciais de domingo.

A situação se agravou quando as forças de segurança dispersaram os protestos usando gás lacrimogêneo. Em resposta, alguns manifestantes lançaram pedras contra a Guarda Nacional. As manifestações começaram pela manhã e intensificaram-se ao longo do dia. Enquanto isso, Nicolás Maduro foi oficialmente proclamado presidente pelo Conselho Nacional Eleitoral, que reportou uma vitória de 51% dos votos para Maduro, contra 44% para Edmundo González, candidato da principal coalizão opositora. Maduro, que está no poder desde 2013, fez um apelo por paz, advertindo sobre possíveis conflitos caso a oposição ganhasse as eleições.

