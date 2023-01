Apesar de avanço da Covid-19, chineses iniciam feriadão do Ano Novo Lunar

A previsão do governo é de mais de dois bilhões de viagens em um período de 40 dias entre janeiro e fevereiro na China, o que representa um dos maiores deslocamentos em massa de pessoas do mundo

ISAAC LAWRENCE/AFP Mulher tira retrato junto com fantasias tradicionais de leão em Hong Kong às vésperas do Ano Novo Lunar



A partir desta quinta-feira, 19, milhões de chineses viajaram para suas cidades natais para celebrar o feriado prolongado do Ano Novo Lunar com a família, uma situação que traz preocupações para o presidente Xi Jinping pelo potencial de propagação da Covid-19 nas áreas rurais. A previsão do governo é de mais de dois bilhões de viagens em um período de 40 dias entre janeiro e fevereiro na China, o que representa um dos maiores deslocamentos em massa de pessoas do mundo. A chegada às áreas rurais de dezenas de milhões de habitantes pode levar a um aumento do número de casos de Covid-19 nessas localidades, onde existem poucas infraestruturas de saúde. Nesta quinta-feira, as principais estações de trem em Pequim e Xangai estavam completamente lotadas. Com a chegada do feriado, o presidente Xi Jinping manifestou sua preocupação com o impacto da doença nas áreas rurais. “Xi disse que está especialmente preocupado com as áreas rurais e a população rural, depois que o país fez ajustes em suas medidas de resposta à Covid-19”, disse a agência de notícias estatal Xinhua sobre os telefonemas feitos pelo governante às autoridades locais.

O presidente “insistiu nos esforços para melhorar os cuidados médicos para os mais vulneráveis ao vírus nas áreas rurais”, acrescentou a Xinhua, citando as conversas de Xi em uma série de videoconferências realizadas nesta quarta-feira, 18, com profissionais de saúde, pacientes com Covid-19 e trabalhadores. “A prevenção e o controle da epidemia entraram em uma nova fase e ainda estamos em um período que requer grandes esforços (…) para suprir as lacunas nas áreas rurais”, afirmou. Em dezembro, Pequim recuou da estratégia chamada de “Covid zero” imposta pelas autoridades desde o início da pandemia. Essa política desacelerou a economia do gigante asiático e desencadeou grandes manifestações contra as medidas restritivas ao redor do país. Nesta quarta, Xi avaliou que adotar essa política foi uma “boa escolha”. Desde a supressão da política de “Covid zero”, o país registrou um aumento impressionante de casos.

Inúmeros relatos e informações circulam nas redes sociais sobre essa disparada. Nesse contexto, a agência chinesa reguladora do ciberespaço anunciou na quarta-feira que reforçará sua vigilância contra “informações falsas” no período de festas para evitar o aumento dos “pensamentos negativos” on-line. O órgão pediu que se evite “boatos” e “[falsos] testemunhos de doentes”, criados, segundo ele, para chocar os internautas. Afirmou, ainda, que esta campanha pretende remover os conteúdos que “induzirem o público ao erro”.

*Com informações da AFP