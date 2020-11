Após 16 anos, Brasil voltará a presidir cúpula do G20 em 2024

A última vez que o país assumiu a liderança do grupo, em 2008, foi considerada um marco na história do grupo pela forma como os membros conseguiram lidar com a crise financeira internacional

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa da reunião da Cúpula de Líderes do G20 em formato virtual no palácio do Planalto



De acordo com um comunicado da cúpula do G20 divulgada neste domingo, 22, o Brasil voltará a presidir o grupo das maiores economias do mundo em 2024. A última vez que o país liderou a entidade foi em 2008, durante o auge da crise financeira internacional. Até hoje, a data é considerada um marco na existência da cúpula pela forma como ela lidou em conjunto e rapidamente com a turbulência. Representantes do G20 já se encontravam uma vez por ano desde 1999, mas especialistas apontam o ano de 2008, quando as reuniões ocorreram em São Paulo, como a verdadeira decolagem do grupo. Na época, o encontro entre os chefes de estado foi convocada pelo então presidente dos Estados Unidos, George Bush.

Atualmente, a presidência está com a Arábia Saudita, que pela primeira vez organizou o evento de forma virtual por causa da pandemia de coronavírus. O país passará o bastão para a Itália no próximo dia 1º de dezembro. Cabe ao país que preside o G20 a escolha dos principais temas que serão debatidos ao longo daquele ano juntamente com o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Banco Mundial. Há 16 anos, o Brasil selecionou competição nos mercados financeiros, energia limpa e desenvolvimento econômico, e elementos fiscais de crescimento e desenvolvimento.

*Com Estadão Conteúdo