Durante cúpula do G20, Xi Jinping pede menos barreiras comerciais e cooperação para retomada

O presidente da China Xi Jinping , exortou os países que compõe o G20 (grupo das maiores economias mundiais) a reduzir tarifas e barreiras no comércio internacional para retomada da economia global, durante a pandemia de Covid-19 , e exortou as nações a controlarem a doença “dentro de casa”. Em discurso na cúpula virtual do G20, neste sábado, o líder chinês disse que é importante fortalecer o intercâmbio entre as nações, mas antes é preciso que cada país se esforce para combater seus índices de contágio. “Devemos primeiro colocar a doença sob controle em casa e, com base nisso, fortalecer os intercâmbios e a cooperação para ajudar os países necessitados”, de acordo com publicação da agência estatal Xinhua.