Após alerta de bomba em Paris, arredores do Arco do Triunfo são esvaziados

A tarde desta terça-feira também foi marcada pelo evacuamento da praça em frente à Torre Eiffel, onde foi encontrado um saco com munições

Vania Wolf/Flickr/Creative Commons Os eventos em Paris acontecem pouco mais de uma semana depois da decapitação do professor Samuel Paty nos arredores da cidade



Na tarde desta terça-feira (27), a região próximo do Arco do Triunfo, em Paris, foi totalmente bloqueada e esvaziada após a polícia emitir um alerta de bomba. As autoridades locais passaram mais duas horas realizando buscas em torno do monumento, localizado em plena Avenida Champs-Elysées, mas a ameaça foi descartada. Poucas horas depois, um saco de munições foi encontrado abandonado na Praça Champ-de-Mars, onde está situada a Torre Eiffel. Os entornos também foram esvaziados para análise da situação. A polícia afirmou que o material era de diferentes calibres.

Os eventos em Paris acontecem pouco mais de uma semana depois da decapitação do professor Samuel Paty nos arredores da cidade. O docente teria sido assassinado por mostrar charges do profeta Maomé em sala de aula, o que gerou a indignação de grupos radicais islâmicos. Desde então, pessoas foram deportadas do país, grupos foram dissolvidos e uma mesquita foi fechada. A forma como o presidente da França, Emmanuel Macron, está lidando com a ameaça terrorista nos últimos dias gerou a reprovação da Turquia, da Líbia, da Síria e do Paquistão.

