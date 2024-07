Após desistência de Biden, Kamala Harris ganha apoio de Bill e Hillary Clinton, mas ainda não tem o de Obama

Atual vice-presidente passou mais de dez horas em ligações com líderes do partido, sindicatos e políticos de diversos estados, buscando apoio para sua candidatura

JANEK SKARZYNSKI/AFP Arrecadação de fundos para a campanha de Kamala Harris teve um início promissor, com US$ 45 milhões levantados em um único dia



A pré-campanha para as eleições presidenciais dos Estados Unidos já está em andamento, com a vice-presidente Kamala Harris intensificando seus esforços para garantir a nomeação do Partido Democrata. Segundo fontes próximas, Harris passou mais de dez horas em ligações com líderes do partido, sindicatos e políticos de diversos estados, buscando apoio para sua candidatura. A vice-presidente também contatou delegados do partido, que não são automaticamente transferidos para ela, necessitando de uma campanha direta para conquistá-los. Kamala recebeu apoio significativo de figuras importantes do partido, incluindo o ex-presidente Bill Clinton e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, que emitiram um comunicado conjunto em seu favor. O atual presidente Joe Biden também manifestou seu apoio, pedindo doações para a campanha de Harris. Outros nomes de peso, como a senadora Elizabeth Warren e o secretário de Transportes Pete Buttigieg, também se posicionaram a favor de sua candidatura. No entanto, a ausência de apoio explícito de figuras como Barack Obama, Nancy Pelosi e Bernie Sanders pode representar um desafio.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A arrecadação de fundos para a campanha de Kamala Harris teve um início promissor, com US$ 45 milhões levantados em um único dia. Esse montante não apenas beneficia sua campanha, mas também o grupo ActBlue, que mobiliza eleitores para votar. A convenção nacional do Partido Democrata, prevista para ocorrer entre 19 e 22 de agosto em Chicago, deve confirmar Harris como a primeira candidata mulher afro-americana à presidência dos Estados Unidos. A transferência dos recursos arrecadados pela campanha de Biden para Harris pode enfrentar desafios jurídicos, com os republicanos cogitando ações para adiar essa transferência. A batalha legal que se desenha pode complicar ainda mais o cenário para Harris, que já enfrenta a tarefa monumental de unificar o partido e garantir o apoio necessário para uma campanha bem-sucedida.

*Com informações de Fabrizio Neitzke