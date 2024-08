Após invasão ucraniana, autoridades anunciam evacuação de outro distrito da região russa de Kursk

Governador da região, Alexei Smirnov, reconheceu que cerca de 121 mil pessoas já foram evacuadas das zonas fronteiriças com a Ucrânia, e outras 60 mil serão transferidas para locais mais seguros

As autoridades do distrito de Bolshesoldatski, na região russa de Kursk, onde a Ucrânia realiza uma operação militar desde 6 de agosto, anunciaram nesta terça-feira (13) a evacuação da população devido à situação instável na área. “Até agora não havia acontecido uma evacuação no nosso distrito. Aqueles que queriam, partiam por conta própria e ninguém se opôs. Hoje, começamos a recolher dados sobre as pessoas que precisam ser evacuadas”, escreveu o líder local, Vladimir Zaitsev, em seu canal no Telegram.

Cerca de dez mil pessoas vivem no distrito de Bolshesoldatsky, adjacente ao distrito de Sudzha, o primeiro alvo da incursão ucraniana. Trata-se de um território próximo à cidade de Kurchatov, que abriga a usina atômica de Kursk, e à capital regional, com cerca de 430 mil habitantes. O governador da região, Alexei Smirnov, reconheceu ontem que cerca de 121 mil pessoas já foram evacuadas das zonas fronteiriças com a Ucrânia e outras 60 mil serão transferidas posteriormente para locais mais seguros.

Smirnov relatou ainda que as forças ucranianas já controlam 28 cidades do território de Kursk, onde vivem cerca de 2.000 pessoas sem que seu destino seja conhecido até agora. A Ucrânia, por sua vez, reconheceu ontem (12) pela primeira vez que suas forças estão em território russo e garantiu que, no âmbito da operação em Kursk, já controlam cerca de mil quilômetros quadrados.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte