Após queda de helicóptero com coração, médico recupera órgão, o derruba e cai sobre ele; assista

Apesar das intempéries, coração foi transplantado com sucesso para paciente que o aguardava nos Estados Unidos; tripulantes da aeronave tiveram ferimentos leves

Fox5/Reprodução de vídeo/07.11.2020 Médico que levava coração caiu e derrubou órgão



Uma aeronave que transportava um coração para transplante entre as cidades de São Diego e Los Angeles, na Califórnia, caiu durante o pouso em um hospital no último sábado, 7. A aeronave era tripulada pelo piloto e por dois médicos responsáveis pelo órgão. Todos tiveram ferimentos leves, foram socorridos e passam bem. Vídeos da emissora de TV Fox News registraram o momento em que o coração que estava na aeronave foi resgatado por outro médico, que caminhou poucos metros, tropeçou em um pedaço da fuselagem do helicóptero e caiu sobre o órgão. Um segundo médico recolhe o coração do chão e o leva até a sala de cirurgia.

O Keck Hospital, da Universidade do Sul da Califórnia, local no qual o helicóptero caiu, afirmou que o transplante foi realizado e foi bem sucedido. As agências de aviação norte-americanas investigam o caso, já que o motivo da queda ainda não foi identificado. Em nota, a empresa que operava o helicóptero afirmou que coopera com as entidades de investigação. “Estamos felizes em saber que aparentemente ferimentos graves não foram registrados”, afirmou a empresa. Veja, abaixo, vídeo que mostra o momento em que médico derruba coração a ser transplantado: