Após rejeição de orçamento, presidente de Portugal convoca novas eleições

Pela primeira vez em 45 anos, o Parlamento rejeitou um Orçamento de Estado e irritou Marcelo Rebelo de Sousa

Marcelo Rebelo de Sousa convocará novas eleições gerais em janeiro de 2022



O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou nesta quinta-feira, 4, que irá dissolver o parlamento e realizar novas eleições gerais em 30 de janeiro de 2022. As decisões foram informadas à população em discurso na rede nacional de televisores. O objetivo de Sousa é resolver a crise política instalada no país depois que o Orçamento do Estado para 2022 do governo Partido Socialista (PS) não foi aprovado pelo parlamento no fim de outubro. Foi a primeira vez em 45 anos que o parlamento reprovou um Orçamento do Estado. O presidente já tinha alertado sobre suas decisões antes da reprovação porque entende que as divergências se tornaram “intransponíveis” e que não há uma terceira via de negociação. Essa é a primeira crise política do tipo desde que o país entrou na democracia, em 1974.