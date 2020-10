Após terremoto, pequeno tsunami causa inundações em cidade costeira turca

Seferihisar fica a 17 quilômetros do epicentro do tremor de terra, localizado no Mar Egeu

EFE/EPA/Mehmet Emin Menguarslan As águas arrastaram vários objetos pelas ruas, e muitas embarcações que estavam no porto de iates da cidade se soltaram



Após o forte terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter que atingiu nesta sexta-feira (30) a Grécia e a Turquia, um pequeno tsunami causou inundações na cidade costeira turca de Seferihisar. Embora nenhuma onda destrutiva tenha sido relatada, o nível da água subitamente subiu 1 metro e inundou grande parte da cidade turística, de 44.000 habitantes. As informações são da emissora de televisão NTV. As águas arrastaram vários objetos pelas ruas, e muitas embarcações que estavam no porto de iates da cidade se soltaram de seus ancoradouros.

Seferihisar fica a 17 quilômetros do epicentro do terremoto, localizado no Mar Egeu, a cerca de 10 quilômetros da costa da ilha de Samos, na Grécia. Já em Esmirna, 60 quilômetros ao norte, pelo menos 10 edifícios – alguns deles residenciais – desabaram total ou parcialmente, e as autoridades já iniciaram a busca por soterrados. O ministro do Meio Ambiente e Planejamento, Murat Kurum, disse à NTV que “pessoas estão presas sob os escombros”, mas ainda não há dados sobre o número de vítimas.

*Com informações da EFE