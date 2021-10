Apostador ganha sozinho valor equivalente a R$ 3,8 bilhões em loteria nos EUA

Prêmio de US$ 699,8 milhões foi sorteado no estado da Califórnia após ser acumulado 40 vezes, mas não foi o maior da história do país norte-americano

REUTERS/Jeenah Moon Sorteio foi realizado na segunda-feira



Uma pessoa do estado da Califórnia ganhou sozinha nesta segunda-feira, 4, um prêmio de US$ 699,8 milhões (equivalente a R$ 3,8 bilhões) na loteria nacional. O jogo escolhido pelo sortudo, chamado Powerball, é semelhante à Mega-Sena, mas o apostador escolhe apenas cinco números entre 1 e 69 (diferente dos seis da loteria brasileira) e aguarda o resultado, que é feito em dois sorteios por semana. O valor a ser recebido pelo ganhador é alto porque nenhum bilhete premiado foi vendido nos últimos 40 sorteios no país, fazendo com que o prêmio acumulasse. Os números sorteados no último domingo foram 12, 22, 54, 66 e 69 e o ganhador, que não teve nome revelado e comprou o bilhete vencedor em uma mercearia na cidade de Morro Bay, que tem cerca de 10 mil habitantes, escolherá se vai receber uma anuidade de US$ 24,13 milhões ao longo de 29 anos ou o prêmio em um valor reduzido de US$ 496 milhões em dinheiro.

Além do grande prêmio, outros cinco tickets “menores” de US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões) foram sorteados no país norte-americano: dois em Massachusetts, um em Virgínia, outro na Flórida e um último no Arizona. Todas as premiações são tributáveis. Este foi o prêmio acumulado mais vezes na história do PowerBall. O recorde anterior foi batido em janeiro de 2021, quando após 36 rodadas sem vencedores um apostador de Maryland ganhou US$ 731,1 milhões. O maior valor pago em uma aposta nos EUA, porém, foi registrado em 2018, quando um apostador anônimo ganhou US$ 1,5 bilhão em jogo único na Carolina do Sul. Nos dois últimos casos, o vencedor permaneceu anônimo.