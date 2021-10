Diretora-adjunta da OMS considera nova pandemia ‘inevitável’

Segundo Mariângela Simão, surgimento de situação do tipo é ‘questão de quando’ e organização deve desenvolver tratado para lidar com assunto

Nicolas Lieber/Unaids Diretora-adjunta da OMS falou sobre pandemia da Covid-19



A diretora-geral adjunta da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mariângela Simão, afirmou em entrevista à Rádio França Internacional (RFI) nesta terça-feira, 5, que o órgão estuda a criação de um “tratado” sobre pandemias globais para listar formalidades a serem seguidas por nações e empresas em caso de uma emergência semelhante à da Sars-CoV-2 no mundo. Ela disse, ainda, que o surgimento de outra pandemia é uma certeza no mundo moderno. “Isso é uma coisa que a gente já sabe e que é inevitável. É uma questão de quando vai acontecer”, narrou. A especialista, única brasileira na diretoria da instituição, lembrou que a crise sanitária gerada pela Covid-19 não ficou restrita a países pobres, o que mostrou que ninguém estava preparado para isso, e lembrou da importância das vacinas como forma de controle da doença.

Com os primeiros casos registrados no fim de 2019, a Covid-19 começou a se espalhar pelo mundo no primeiro trimestre de 2020, quando medidas de isolamento para lidar com a pandemia começaram a ser impostas em diversas nações. Desde então, 219 mil casos e 4,55 milhões de mortes foram registradas globalmente. A corrida pela vacina fez com que o primeiro imunizante registrado oficialmente em agências reguladoras fosse aplicado no Reino Unido em dezembro de 2020, até o momento, 46,3% da população tomou pelo menos uma dose da vacina e 34,5% está totalmente imunizada. A desigualdade, porém, é evidente no processo de proteção contra o vírus: menos de 3% das nações subdesenvolvidas receberam imunização até o momento.