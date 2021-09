Apresentador aparece cercado por 7 membros armados do Talibã durante entrevista em programa de TV

Na entrevista, o comandante diz que o grupo extremista irá proteger o povo afegão e que trabalhará pela segurança em todas as províncias

Reprodução/Pardaz Programa foi exibido no último dia 27



Uma entrevista em uma TV do Afeganistão virou assunto nas redes sociais depois que o apresentador do programa Pardaz, Mirwais Haidari Haqdoost, apareceu cercado de membros armados do grupo Talibã. O programa foi exibido no dia 27 de agosto e o entrevistado era Qari Samiullah, um dos comandantes do Talibã. Haqdoost e Samiullah apareceram sentados em uma bancada, cercados por sete homens armados com fuzis. Na entrevista, o comandante diz que o Talibã irá proteger o povo afegão e que trabalhará pela segurança em todas as províncias. “Minha primeira mensagem à nação é para que não se preocupe. Fiquem e vivam em sua nação e em suas casas. Sua nação precisa de vocês, e nós vamos protegê-los. […] Se Deus quiser, nós vamos tentar estabelecer uma atmosfera segura em todas as províncias do Afeganistão, então o povo não precisará se preocupar e nem temer os mujahideen (combatentes), porque eles são nossos irmãos”, afirmou Samiullah. Quando a entrevista foi ao ar, os militares dos Estados Unidos ainda estavam no comando do aeroporto de Cabul para garantir a retirada de suas tropas no país. A evacuação terminou na segunda-feira, 30, um dia antes da data final para o procedimento.