União Europeia atinge 70% da população adulta totalmente vacinada contra a Covid-19

Anúncio foi feito nesta terça-feira, 31, em forma de agradecimento pela presidente da Comissão da UE, Ursula von der Leyen, nas redes sociais

ALEX DE JESUS/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO União Europeia vacinou 70% da população adulta com duas doses



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, usou as redes sociais nesta terça-feira, 31, para anunciar que a meta de vacinar 70% de toda a população adulta da União Europeia com as duas doses contra a Covid-19 antes do fim do verão foi cumprida. “70% dos adultos na UE estão totalmente vacinados. Quero agradecer às muitas pessoas que tornaram possível esta grande conquista. Mas temos de ir mais longe. Temos de vacinar mais europeus. E temos de ajudar o resto do mundo a vacinar. Continuaremos apoiando nossos parceiros”, disse. Ao todo, cerca de 255 milhões de pessoas das regiões estão com a proteção completa. A Comissão comandada por Úrsula tinha como intuito centralizar a compra dos imunizantes para todos os países membros da UE.

A imunização na região – que registrou a primeira pessoa idosa vacinada da história, no Reino Unido, em dezembro de 2020 – enfrentou alguns obstáculos ao longo de 2021 com atrasos em entregas e suspensão de doses da AstraZeneca em alguns países. Entre as 27 nações, a Irlanda lidera o número proporcional de imunizados com 85,5% da população adulta atingida, seguida da Dinamarca, que tem 83,5%, e de Portugal, que tem 82,4%. Os países com as menores taxas de imunização da população adulta são a Bulgária (20%), a Romênia (31,9%) e a Letônia (45,5%). No momento, a Agência Europeia de Medicamentos analisa se uma dose de reforço deve ser administrada na população considerando novas variantes da doença.