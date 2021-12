Apresentador religioso que fazia campanha contra vacina morre de Covid-19 nos EUA

Marcus Lamb tinha diabetes e desenvolveu pneumonia após ser diagnosticado com o novo coronavírus; filho dele afirmou que ‘ataque de energia espiritual’ foi responsável por doença

DayStar/Divulgação Marcus Lamb morreu após ser infectado pela Covid-19



Líder religioso e dono de uma empresa de TV conservadora nos Estados Unidos, o apresentador Marcus Lamb, de 64 anos, que ganhou notoriedade no país por espalhar notícias falsas desincentivando a vacinação contra a Covid-19, morreu nesta terça-feira, 30, após ser contaminado pela doença. “É com o coração pesado que anunciamos que Marcus Lamb, presidente e fundador da Day Star Television, voltou para casa de Deus nesta manhã. A família pede que a privacidade seja respeitada neste momento de luto de uma perda tão difícil. Por favor, continuem a colocá-los nas suas orações”, publicou a emissora nas redes sociais. A esposa de Marcus, Joni Lamb, afirmou que o marido tinha diabetes e desenvolveu uma pneumonia após ser diagnosticado com o novo coronavírus. Segundo ela, a família seguiu “inúmeros protocolos”, alguns deles contraindicados pelos órgãos de saúde, que não funcionaram.

“Ele acreditava 100% em tudo o que falamos aqui na emissora. Continuamos acreditando nisso, obviamente”, disse a viúva. A morte de Marcus ocorreu poucas semanas após a contaminação. Além de publicar uma série de vídeos e podcasts contra vacinas para Covid-19, gripe e HPV, o Daystar já chegou a veicular reportagens divulgando tratamentos não eficazes para a doença e apontando “perigos” não existentes dos imunizantes. O filho de Marcus, Jonathan Lamb, afirmou em transmissão no dia 23 de novembro que a doença do pai foi um “ataque de energia espiritual”. “Não há dúvidas de que o inimigo não está feliz com o trabalho do meu pai e está fazendo tudo o que é possível para derrubá-lo”, declarou.