Três estudantes são mortos em tiroteio em escola nos Estados Unidos

Oito pessoas ficaram feridas, incluindo um professor; autor dos disparos foi detido pela polícia

REUTERS Tiroteio em Michigan deixou três mortos



Pelo menos três estudantes foram mortos em um tiroteio em uma escola na cidade de Oxford, no estado norte-americano do Michigan, na tarde desta terça-feira, 30. Outras oito pessoas ficaram feridas, incluindo um professor. Duas foram encaminhadas para cirurgia e os outras seis têm o estado de saúde estável, segundo as autoridades locais. De acordo com a polícia, o autor dos disparos foi um aluno de 15 anos, que foi rapidamente detido. Ele disparou cerca de 20 vezes com uma pistola semiautomática. “O negócio todo durou cinco minutos”, afirmou o sub-xerife Michael McCabe. As vítimas são um garoto de 16 anos e duas meninas de 17 e 14 anos. O presidente Joe Biden lamentou o ocorrido. “Meu coração está com as famílias que carregam a dor inimaginável de perder um ente querido”, disse. A governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, também se manifestou sobre o ataque, que classificou como “horrível”. “Meu coração está partido pelos estudantes, professores, funcionários e famílias da Oxford High School”, declarou.

*Com informações da Reuters